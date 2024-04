Empfehlung an Belegschaft von Volkswagen in USA

Berlin. Volkswagen-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat die Belegschaft des Autobauers im US-Werk Chattanooga aufgerufen, bei der anstehenden Gewerkschaftswahl für die US-Belegschaftsvertretung UAW zu stimmen. Das Unternehmen Volkswagen sei unmissverständlich mit der Mitbestimmung verbunden, meinte sie in einer Videobotschaft an die Kollegen im US-Bundesstaat Tennessee, die am Sonnabend veröffentlicht wurde. Seit Jahrzehnten werde die Mitbestimmung in Deutschland gelebt. »Weltweit ist es uns wichtig, dass sich alle Kollegen bei VW gewerkschaftlich organisieren.« (Reuters/jW)