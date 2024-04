Studie: Mercedes-Benz profitabelster Autokonzern

Stuttgart. Mercedes-Benz war im vergangenen Jahr einer Analyse zufolge der profitabelste unter den weltweit größten Autokonzernen. Die Profitabilität – gemessen an der Ebit-Marge, welche den operativen Gewinn ins Verhältnis zum Umsatz setzt – lag bei 12,8 Prozent. Das geht aus der am Sonntag bekanntgemachten Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor, die dafür die Finanzkennzahlen der 16 größten Autokonzerne der Welt untersucht hat. Mercedes-Benz führt den Angaben nach die Rangliste vor der Opel-Mutter Stellantis (12,1 Prozent) und BMW (11,9 Prozent) an. Im Gegensatz zum Zweit- und Drittplazierten sank die Marge der Stuttgarter im Vorjahresvergleich aber. Den stärksten Rückgang verzeichnete 2023 jedoch Tesla: Die Marge des Elektroautoherstellers sank im Vergleich zum Vorjahr von 16,8 auf 9,2 Prozent, womit sich das Unternehmen im Mittelfeld wiederfand. (dpa/jW)