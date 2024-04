Israel tötet im Libanon Hisbollah-Kommandeur

Tel Aviv. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Montag ein führendes Mitglied der Hisbollah-Miliz im Südlibanon getötet. Es handele sich um Ali Ahmed Hussein, Kommandeur der Hisbollah-Eliteeinheit Al-Radwan in der Region von Hudschair, teilte die Armee mit. Demnach wurde Hussein von Kampfjets in der Gegend von Sultanija »eliminiert«. Zudem seien zwei weitere Kämpfer getötet worden. Libanesische Staatsmedien und Geheimdienstkreise bestätigten diese Angaben. Die Hisbollah erklärte, einer ihrer Kämpfer mit dem Namen Ali Ahmed Hussein und dem Kampfnamen Abbas Dschaafar sei getötet worden. (AFP/jW)