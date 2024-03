Macron und Tusk am Freitag in Berlin

Berlin. Vor dem Hintergrund scharfer deutsch-französischer Differenzen in der Ukraine-Politik wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Berlin kurzfristig mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk zusammentreffen. Das wurde der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch aus Regierungskreisen bestätigt. Vor knapp drei Wochen hatte der französische Präsident bei einer Pressekonferenz in Paris die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen. Scholz widersprach daraufhin mehrmals öffentlich, während der polnische Außenminister Radosław Sikorski Macrons Aussagen begrüßte. (dpa/jW)