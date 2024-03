Bauern bekräftigen Agrardieselforderung

München. Der Bayerische Bauernverband weist Kompromissbereitschaft des Deutschen Bauernverbands (DBV) beim Agrardiesel zurück. Das sagte der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Günther Felßner, am Montag dem Bayerischen Rundfunk. Zuvor hatte sich DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken der Welt am Sonntag »kompromissbereit« erklärt, sollte es an anderer Stelle zu »realen Entlastungen« kommen. Bei Abschaffung der Subventionen sei aber »eine mindestens deutliche Überkompensation« nötig, befand Felßner. (dpa/jW)