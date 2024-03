Erste Todesopfer bei Angriff im Roten Meer

Sanaa. Bei einem Angriff der auch als Huthi bekannten Ansarollah auf einen Frachter vor der Küste des Jemen sind am Mittwoch nach britischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Es handelt sich um die ersten Berichte über Todesopfer, seit diese Bewegung Mitte November ihre Attacken auf die Handelsschifffahrt begann, um eine Waffenruhe in Gaza zu erzwingen. Der Frachter »True Confidence« sei 50 Meilen südwestlich der jemenitischen Hafenstadt Aden von einer Rakete getroffen worden, teilten die in Liberia gemeldete Eignerfirma True Confidence Shipping und der griechische Betreiber Third January Maritime weiter mit. Das Schiff sei unter der Flagge von Barbados gefahren. An Bord seien 20 Seeleute und drei bewaffnete Sicherheitskräfte gewesen. (Reuters/jW)