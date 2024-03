Moskau kritisiert Eskalation Macrons

Moskau. Der französische Präsident Emmanuel Macron verstärkt nach Ansicht des Kreml in Moskau die »Verwicklung« Frankreichs in den Ukraine-Krieg, nachdem dieser eine Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht ausschließen wollte. »Herr Macron ist überzeugt von seiner Politik, die darin besteht, unserem Land eine strategische Niederlage zufügen zu wollen«, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem am Donnerstag im Onlinedienst Telegram verbreiteten Video. Macron hatte betont, dass er jegliche »Eskalation« mit Moskau ablehne. Am Dienstag hatte er die Verbündeten der Ukraine aufgerufen, nicht »feige« gegenüber Russland zu sein. Bei einem Gespräch mit französischen Parteichefs am Donnerstag sagte er dann, die Unterstützung Frankreichs für die Ukraine sei »grenzenlos« und es gebe »keine rote Linie«. (AFP/jW)