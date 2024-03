Drohne trifft Stahlwerk in Nordrussland

Moskau. Im Stahlwerk Sewerstal in der nordrussischen Stadt Tscherepowez ist nach Behördenangaben am Donnerstag eine Drohne eingeschlagen. Der Flugapparat unbekannter Herkunft sei nahe an einem Hochofen niedergegangen, teilte der Gouverneur des Gebietes Wologda, Georgi Filimonow, auf seinem Telegram-Kanal mit. Niemand sei verletzt worden. Der Hochofen sei nicht beschädigt worden, das Stahlwerk arbeite planmäßig. Hinweise auf eine Herkunft der Drohne aus der Ukraine wurden nicht gegeben. Zwischen Tscherepowez und der ukrainischen Grenze liegen etwa 900 Kilometer Luftlinie. (dpa/jW)