Frankreich unterzeichnet Militärabkommen mit Moldau

Paris. Frankreich will die Republik Moldau mit einem Militärabkommen unterstützen. Man wolle die Souveränität und Sicherheit des Landes stärken, sagte der französische Staatschef Emmanuel Macron am Donnerstag in Paris vor der Unterzeichnung. Das Land habe inakzeptable Verletzungen seines Luftraums aus Russland erlebt sowie versuchte Einflussnahmen, um die Bevölkerung zu spalten. In einer gemeinsamen Erklärung riefen Frankreich und Moldau Russland dazu auf, seine internationalen Verpflichtungen einzuhalten. Die in Transnistrien stationierten russischen Streitkräfte sollten abgezogen werden. (dpa/jW)