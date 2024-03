Gaza: Südafrika stellt Eilantrag in Den Haag

Pretoria. Südafrika hat den Internationalen Gerichtshof (IGH) per Eilantrag aufgefordert, Israel anzuweisen, humanitäre Hilfe in den umkämpften Gazastreifen zu lassen, meldete dpa am Donnerstag. Südafrika begründete dies mit einer »weitverbreiteten Hungersnot« im Küstenstreifen, wie das Gericht in Den Haag am Mittwoch mitteilte. Ende Dezember hatte Südafrika Israel vor dem IGH wegen Verstößen gegen die Völkermordkonvention verklagt. Das UN-Gericht verfügte in einem einstweiligen Entscheid, Israel müsse Schutzmaßnahmen ergreifen, um einen Völkermord zu verhindern. »Angesichts der neuen Fakten und Veränderungen in der Lage in Gaza – insbesondere der weitverbreiteten Hungersnot –, die durch die andauernden ungeheuerlichen Verstöße« gegen die Konvention durch Israel verursacht würden, sehe sich Südafrika gezwungen, weitere vorläufige Anordnungen zu beantragen, hieß es. (dpa/jW)