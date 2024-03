Libanon: Israel tötet Kämpfer samt Familie

Beirut. Im Süden des Libanon sind bei einem israelischen Luftangriff ein Kämpfer der Hisbollah sowie seine Frau und sein Sohn getötet worden. Der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge wurde bei dem Angriff am Dienstag ein dreistöckiges Wohnhaus in der Ortschaft Hula getroffen. Die mit der Hamas verbündete Organisation reagierte nach eigenen Angaben auf den Angriff mit dem Abfeuern »Dutzender Raketen« auf den nahe der libanesischen Grenze gelegenen israelischen Kibbuz Kfar Blum. Zudem seien ein Gebäude in der Stadt Kirjat Schmona und grenznahe Stellungen des israelischen Militärs ins Visier genommen worden. (AFP/jW)