Peru: Regierungschef kündigt Rücktritt an

Lima. Der peruanische Ministerpräsident Alberto Otárola hat seinen Rücktritt angekündigt. Otárola sagte am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten in Lima, er habe De-facto-Präsidentin Dina Boluarte seine Entscheidung mitgeteilt, zurückzutreten. Der Politiker und Anwalt reagierte damit auf die Einleitung einer Untersuchung wegen des Verdachts der Vorteilsgewährung. Der TV-Sender Panamericana Televisión hatte am Wochenende Tonaufnahmen veröffentlicht, bei denen es sich um ein Telefonat von Otárola mit Yaziré Pinedo handeln soll. Pinedo schloss in diesem Jahr zwei Verträge im Umfang von 14.000 US-Dollar für Archivierungs- und Verwaltungsaufgaben für die Regierung ab. Boluarte hatte nach dem parlamentarischen Sturz des linken Präsidenten Pedro Castillo die Macht in Peru übernommen. (AFP/jW)