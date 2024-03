USA: Trump und Biden gewinnen Vorwahlen

Washington. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich am »Super Tuesday« die erneute Kandidatur für das höchste Staatsamt praktisch gesichert. Trump siegte am Dienstag in 14 der 15 US-Bundesstaaten, in denen seine Republikaner Vorwahlen abhielten. Die einzige verbliebene parteiinterne Rivalin Nimarata Haley zog die Konsequenz: US-Medien meldeten am Mittwoch, dass sie aus dem Rennen aussteigt. Sie hatte nur in Vermont gewinnen können. Alles sieht also nach einem erneuten Duell zwischen Trump und Joseph Biden bei der Wahl im November aus. Bei den Demokraten gewann Biden – ohne ernsthafte Konkurrenz – am »Super Tuesday« fast überall. Mit einer kleinen Ausnahme: In Amerikanisch-Samoa schlug ihn überraschend der Geschäftsmann Jason Palmer. Die Vorwahlen der Republikaner und Demokraten laufen noch bis Anfang Juni. (AFP/jW)