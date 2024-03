Ukraine trifft Metallwerk in Russland

Moskau. Die Ukraine hat nach russischen Angaben ein Metallwerk in der Grenzregion Kursk angegriffen. Der Drohnenangriff habe in der Nacht zu Mittwoch einen Brand in einem Tanklager ausgelöst, erklärte der Gouverneur von Kursk, Roman Starowoit, im Onlinedienst Telegram. Bei dem ukrainischen Angriff in dem rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten Ort Schelesnogorsk habe es keine Opfer gegeben, so Starowoit. Aufnahmen, die in Onlinenetzwerken verbreitet wurden, zeigten einen beschädigten Tank auf dem Fabrikgelände, aus dem große Flammen und schwarzer Rauch aufstiegen. Die Ukraine meldete ihrerseits Dutzende russische Drohnenangriffe. Sieben Menschen seien in der Nacht zum Mittwoch in der Region Sumy im Osten des Landes verletzt worden, erklärte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft. Darunter sei auch ein zehn Jahre alter Junge. (AFP/jW)