US-Kriegsschiff im Roten Meer angegriffen

Washington. US-Streitkräfte haben Drohnen und eine Rakete abgefangen, die ein US-Kriegsschiff im Roten Meer zum Ziel hatten. Die Geschosse seien am Dienstag aus von den Ansarollah kontrollierten Gebieten im Jemen auf den Zerstörer »USS Carney« abgefeuert worden, erklärte das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando (Centcom) am Mittwoch via X. Es gebe keine Verletzten oder Schäden am Schiff. Der Sprecher der Ansarollah, Jahja Sari, erklärte, sie würden »nicht aufhören, bis die Aggression aufhört und die Belagerung des palästinensischen Volkes im Gazastreifen aufgehoben wird«. (AFP/jW)