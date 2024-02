Gesundheitsausschuss billigt Cannabisfreigabe

Berlin. Die teilweise Legalisierung von Cannabis als Genussmittel in der BRD hat die nächste Hürde genommen. Der federführende Gesundheitsausschuss billigte am Mittwoch die Gesetzespläne der Ampelkoalition mit mehreren Änderungen, wie es aus Kreisen des Gremiums hieß. Am Freitag soll der Bundestag die kontrollierte Freigabe beschließen. Besitz und Eigenanbau bestimmter Mengen sollen für Volljährige vom 1. April an erlaubt sein. Zum 1. Juli sollen Clubs zum nichtkommerziellen Anbau möglich werden. Der öffentliche Konsum soll unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon verboten werden. (dpa/jW)