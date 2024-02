»Wirtschaftsweise« will in Siemens-Aufsichtsrat

Berlin. Streit im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Vier der fünf Mitglieder legen der »Wirtschaftsweisen« Veronika Grimm den Rücktritt aus dem Gremium nahe, weil sie in den Aufsichtsrat von Siemens Energy einziehen will. Die »Wirtschaftsweise« Ulrike Malmendier sagte der Zeit am Mittwoch: »Ich und auch die anderen drei Ratsmitglieder machen uns in diesem Fall große Sorgen.« (AFP/jW)