EU-Wahl: 64,9 Millionen Wahlberechtigte in BRD

Wiesbaden. Bei der EU-Wahl im Juni gibt es laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes in der BRD bis zu 64,9 Millionen Wahlberechtigte. Das teilte die Bundeswahlleiterin am Mittwoch mit. Da erstmals auch 16- und 17jährige ihre Stimme abgeben dürfen, erhöht sich die Zahl der potenziellen Erstwählerinnen und -wähler. Schätzungsweise 60,9 Millionen der Wahlberechtigten sind Deutsche. Hinzu kommen rund 4,1 Millionen in Deutschland wohnende Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der EU. (dpa/jW)