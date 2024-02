Prominente Austritte bei »Werteunion«

Berlin. Nur wenige Tage nach der Gründung der rechten »Werteunion«-Partei sind mit Max Otte und Markus Krall zwei prominente Köpfe aus dem Projekt ausgestiegen. Beide erklärten beim Kurznachrichtendienst X, dass die Parteispitze um Exgeheimdienstchef Hans-Georg Maaßen (ehemals CDU) sich von der AfD distanziere und keine vollends »libertäre« Politik verfolge. Das Ergebnis sei »eine neue Brandmauer in den Köpfen, ein Infragestellen der echten Politikwende in Deutschland«, teilte der marktradikale Agitator Krall am Dienstag mit. (jW)