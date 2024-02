Papua-Neuguinea: Neue Gesetze gegen Gewalt

Port Moresby. Nach tödlichen Auseinandersetzungen in Papua-Neuguinea hat Regierungschef James Marape härtere Gesetze gegen »inländischen Terrorismus« angekündigt. Die Regierung werde auch Maßnahmen gegen die zunehmende »Gesetzlosigkeit« ergreifen, so Marape am Dienstag im Parlament. Die Gesetzlosigkeit sei »die größte Bedrohung« für den Pazifikstaat, sagte er. »Ohne Sicherheit« werde die gesamte Entwicklung des Landes zunichte gemacht. Im Hochland von Papua-Neuguinea waren bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Bevölkerungsgruppen seit dem Wochenende zwischen 49 und 64 Menschen getötet worden. (AFP/jW)