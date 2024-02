Haiti: Präsidentenwitwe wegen Mordes angeklagt

Port-au-Prince. Gut zweieinhalb Jahre nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse sind in dem Karibikstaat erstmals 51 mutmaßliche Tatbeteiligte angeklagt worden – darunter auch die Witwe des Staatschefs, Martine Moïse. Das berichtete dpa am Dienstag. Zu den Beschuldigten gehören außerdem der damalige Premierminister Claude Joseph, der damalige Polizeichef und der Chef von Moïses Leibwache. Moïse war in der Nacht zum 7. Juli 2021 mit zwölf Schüssen getötet worden. Den Ermittlungen zufolge führten kolumbianische Söldner im Auftrag mehrerer Drahtzieher die Tat aus. (dpa/jW)