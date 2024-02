Tunesiens Oppositionsführer tritt in Hungerstreik

Tunis. Der inhaftierte tunesische Oppositionsführer Rached Ghannouchi ist in den Hungerstreik getreten. Er habe sich aus Protest gegen seine Gefängnisstrafe anderen Oppositionellen angeschlossen, die bereits am 12. Februar in den Hungerstreik getreten seien, wie dpa am Dienstag unter Berufung auf seine Anwälte mitteilte. Der 82jährige ist ein bekannter Kritiker des Präsidenten Kaïs Saïed und Vorsitzender der islamistischen Ennahda-Partei. Er wurde im Frühjahr vergangenen Jahres verhaftet. Ihm wird unter anderem »Verschwörung gegen die Staatssicherheit« vorgeworfen. (dpa/jW)