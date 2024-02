Keine Hilfe mehr für Norden Gazas

Gaza. Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) hat die Lieferung von Lebensmitteln in den Norden Gazas wegen unsicherer Bedingungen erneut ausgesetzt, wie das WFP am Dienstag mitteilte. Nach einer dreiwöchigen Pause hatte das WFP am Sonntag die Lieferungen wiederaufgenommen. Seitdem kam es allerdings zu chaotischen Szenen bei der Verteilung der Hilfen, wie das WFP mitteilte. Unterdessen hat die israelische Armee die Einwohner von zwei Vierteln in Gaza-Stadt am Dienstag zur Flucht aufgefordert. Dies wurde als ein Anzeichen für bevorstehende neue Militäreinsätze gewertet. Am Dienstag gingen auch die Anhörungen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zur israelischen Besatzung weiter. Südafrika warf Israel dabei vor, eine »schlimmere Form von Apartheid« zu betreiben als das einstige Rassistenregime in Pretoria. (dpa/AFP/jW)