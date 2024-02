Microsoft verspricht KI-Investitionen

Berlin. Der US-Softwarekonzern Microsoft will in den kommenden zwei Jahren »deutschlandweit 3,2 Milliarden Euro in den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur investieren«, wie Firmenchef Bradford Smith am Donnerstag in Berlin erklärte. Standorte in Frankfurt am Main, Bedburg, Bergheim und Elsdorf bei Köln sollen auf- bzw. ausgebaut werden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dankte Microsoft für den »großartigen Beitrag zum Strukturwandel im Rheinischen Revier«. (Reuters/jW)