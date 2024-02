Steuern und Sozialabgaben von Rentnern gestiegen

Berlin. In diesem Jahr erreicht die Summe der Steuern und Sozialabgaben für Rentnerinnen und Rentner nach einer deutlichen Steigerung voraussichtlich gut 124 Milliarden Euro. Dies geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht hervor, über die dpa am Sonntag berichtete. Demnach werden im laufenden Jahr 54,3 Milliarden Euro an Beiträgen für die gesetzliche Krankenversicherung (2020: 44,3 Milliarden Euro) und 11,5 Milliarden Euro (2020: 8,5 Milliarden Euro) für die Pflegeversicherung fällig. Wagenknecht kritisierte die Belastung und forderte Steuerfreiheit für kleine und mittlere Renten. (dpa/jW)