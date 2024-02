EU genehmigt Milliarden für Wasserstoff

Berlin. Die EU-Kommission hat deutsche Subventionen in die Wasserstoffindustrie in Höhe von insgesamt 4,6 Milliarden Euro genehmigt, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Gefördert werden Erzeugung, Transport und Speicherung von »grünem« Wasserstoff etwa im Rhein-Ruhr-Gebiet und in der Nordsee. Das Geld soll von Bund und Ländern kommen. (Reuters/jW)