Hamburg gibt ab sofort Bezahlkarten aus

Hamburg. Als erstes Bundesland hat Hamburg damit begonnen, Bezahlkarten an Asylsuchende auszugeben. Seit Donnerstag würden neu ankommende Geflüchtete, denen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zustehen, in den Erstaufnahmeeinrichtungen die Prepaidkarte erhalten, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde. Jeder Erwachsene erhalte darauf eine monatliche Gutschrift von 185 Euro, mit der Dinge des täglichen Bedarfs eingekauft und bezahlt werden könnten. Leistungen für Kinder würden auf der Karte eines Elternteils gutgeschrieben. In mehreren Bundesländern laufen bereits Pilotprojekte auf kommunaler Ebene. (dpa/jW)