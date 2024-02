GdP: Traktoren bei Demos verbieten

Berlin. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert ein Verbot von Traktoren bei Demonstrationen. »Die Versammlungsbehörden und die Polizei müssen umgehend reagieren und Traktoren bei Versammlungen untersagen«, sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke der Rheinischen Post (Donnerstagausgabe). Die Polizei werde ein solches Verbot konsequent durchsetzen. Dass jetzt französische Verhältnisse nach Deutschland schwappten, sei nicht zu dulden. Am Mittwoch hatten die Grünen ihre geplante Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Biberach mit Verweis auf die »aggressive Stimmung« von Demonstranten abgesagt. An den Protesten waren auch Landwirte mit hupenden Traktoren beteiligt. (dpa/jW)