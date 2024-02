Großbritannien 2023 in Rezession gerutscht

London. Die britische Wirtschaft ist zum Jahresende 2023 in eine Rezession gerutscht. Wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte, ging das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent zurück. Die britische Wirtschaft war im dritten Jahresviertel um 0,1 Prozent geschrumpft. Bei einer sinkenden Wirtschaftsleistung in zwei aufeinander folgenden Quartalen sprechen Volkswirte von einer technischen Rezession. Entgegen dem Trend stieg die Industrieproduktion im Dezember im Monatsvergleich um 0,6 Prozent, berichtete die Statistikbehörde. (dpa/jW)