Bericht: Gerangel um Vorsitz der Linke-Gruppe

Berlin. Nach dem angekündigten Rückzug des ehemaligen Fraktionschefs Dietmar Bartsch könnte es bei der Wahl der Führungsspitze der Gruppe der Linkspartei im Bundestag zu einer Kampfabstimmung kommen. Der Spiegel berichtete am Donnerstag, dass bei der Klausur der 28 verbliebenen Abgeordneten Anfang nächster Woche jeweils ­Sören Pellmann und Heidi Reichinnek beziehungsweise Clara Bünger und Ates Gürpinar als Team antreten könnten. Pellmann und Reichinnek hatten sich beim Bundesparteitag in Erfurt im Juni 2022 um den Parteivorsitz beworben; sie galten als Kandidaten der damaligen Fraktionsmehrheit. Bünger und Gürpinar stehen dagegen für die im Parteivorstand dominierende Strömung, die bis zum Parteiaustritt der zehn Bundestagsabgeordneten um Sahra Wagenknecht im vergangenen Oktober in der Bundestagsfraktion keine Mehrheit hatte. (jW)