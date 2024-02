Südkorea: Aufnahme von Beziehungen zu Kuba

Seoul. Südkorea hat reguläre diplomatische Beziehungen zu Kuba aufgenommen, wie das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mitteilte. Die Vertreter beider Länder bei der UNO in New York hätten entsprechende Schreiben ausgetauscht. Das Außenamt erklärte, die Wiederaufnahme der Beziehungen sei ein wichtiger Wendepunkt für Südkorea, um die Diplomatie in Lateinamerika zu stärken und auszubauen. Seit der Kubanischen Revolution waren die Kontakte zu Havanna offiziell eingefroren. (Xinhua/jW)