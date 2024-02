Afrikanische Union: Exekutivrat tagt

Addis Abeba. Der Exekutivrat der Afrikanischen Union (AU) hat am Mittwoch dazu aufgerufen, verstärkte Anstrengungen zur Gewährleistung der Stabilität des Kontinents und einer qualitativ hochwertigen Bildung zu unternehmen. Das zweitägige Treffen der Außenminister der AU-Mitgliedstaaten im Hauptquartier der Union in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba steht unter dem Jahresthema für 2024: »Afrika fit machen für das 21. Jahrhundert.« Auf die Sitzung des Exekutivrats folgt am kommenden Wochenende die 37. ordentliche AU-Versammlung der Staats- und Regierungschefs. (Xinhua/jW)