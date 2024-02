Ukraine: Russisches Kriegsschiff versenkt

Kiew. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Mittwoch mit einem Drohnenangriff vor der Halbinsel Krim ein russisches Kriegsschiff zerstört. Dabei handele es sich um das Landungsschiff »Caesar Kunikow«, wie die Militärführung in Kiew mitteilte. Die Streitkräfte hätten in einem gemeinsamen Einsatz mit dem Geheimdienst GUR das Schiff mit Marinedrohnen attackiert. Diese hätten die Backbordseite des Schiffes durchschlagen und es zum Sinken gebracht. Der Angriff habe in der Nähe des Schwarzmeerkurortes Alupka unweit von Jalta an der Südküste der Krim stattgefunden. (Reuters/jW)