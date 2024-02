Massenfestnahme von Kurden in der Türkei

Ankara. Rund sechs Wochen vor den Kommunalwahlen sind in der Türkei erneut zahlreiche Oppositionelle festgenommen worden. Nach Angaben des Innenministers Ali Yerlikaya wurden bei dem Einsatz gegen eine »separatistische Terrororganisation« – gemeint ist wohl die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK – 179 Verdächtige in 22 Provinzen festgenommen. Wie die Jugendabteilung der vor allem unter Kurden verankerten linken DEM-Partei mitteilte, sind darunter eine Reihe ihrer Mitglieder, die sich zuvor an einem Marsch für die Freilassung des seit 25 Jahren inhaftierten PKK-Gründers Abdullah Öcalan beteiligt hatten. (jW)