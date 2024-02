Russland stimmt über OSZE ab

Moskau. Das russische Parlament plant einen teilweisen Rückzug aus der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Ein entsprechendes Votum sei kommende Woche geplant, teilte Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin am Mittwoch mit. Der OSZE gehören 57 Staaten Europas, Nordamerikas und Asiens an, darunter auch die Ukraine und die USA. »Es ist Zeit für uns, uns von der Parlamentarischen Versammlung der OSZE zu verabschieden«, erklärte Wolodin. »Der Organisation mangelt es absolut an Unabhängigkeit, sie ist politisiert, und sie tanzt nach der Pfeife Washingtons.« (Reuters/jW)