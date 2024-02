Hunderttausende auf Flucht in DR Kongo

Goma. Die anhaltenden Kämpfe zwischen der Miliz »M23« und der Regierungsarmee sowie weiteren bewaffneten Gruppen im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo haben in der Provinz Nordkivu binnen weniger Tage mehr als 100.000 Menschen in die Flucht getrieben, wie die Organisation World Vision am Mittwoch mitteilte. Bereits etwa 130.000 Menschen sollen sich demnach auf dem Weg in die Provinzhauptstadt Goma befinden. Ihnen droht dort eine humanitäre Katastrophe. Denn die von Ruanda unterstützten »M23« haben die Stadt Goma von der Versorgung abgeschnitten, wie die Hilfsorganisation warnte. (dpa/jW)