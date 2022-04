Über eine Millionen in Grundsicherung

Wiesbaden. Zum Jahresende erhielten rund 1,1 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Grundsicherung. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, waren das 2,2 Prozent oder knapp 24.000 Personen mehr als im Dezember 2020. 52,5 Prozent davon erhielten demnach Grundsicherung im Alter, also knapp 589.000 Menschen. Weitere 47,5 Prozent beziehungsweise 534.000 Menschen konnten laut Bundesamt aufgrund einer Krankheit oder Behinderung für einen nicht absehbaren Zeitraum keine drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarkts erwerbstätig sein. (AFP/dpa/jW)