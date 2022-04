Jürgen Reents gestorben

Berlin. Der frühere Grünen-Politiker, PDS-Pressesprecher und Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland (heute: ND – der Tag), Jürgen Reents, ist tot. Er war am Donnerstag im Alter von 72 Jahren an einer Krankheit gestorben, wie das ND am Freitag mit Bezug auf Reents’ Familie mitteilte. Reents war in den 70er Jahren Leitungskader des Kommunistischen Bundes (KB), gehörte dann zu den Mitbegründern der Grünen und war Mitglied ihrer ersten Bundestagsfraktion. Er verließ die Partei 1991 und wurde Pressesprecher der PDS im Bundestag. 1999 wurde er Chefredakteur des Neuen Deutschlands. Ende 2012 schied er aus dem Amt. (dpa/jW)