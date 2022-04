BRD: Neue Russland-Sanktionen geplant

Berlin. Die Bundesregierung will Russland mit neuen Sanktionen schaden. Das fünfte Sanktionspaket werde die russische Wirtschaft hart treffen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) am Freitag in Berlin. »Wir arbeiten jeden Tag daran, die Sanktionen zu verschärfen, um Russland politisch, wirtschaftlich und finanziell zu isolieren«, sagte auch Finanzminister Christian Lindner (FDP). Die EU-Mitgliedstaaten haben ein fünftes Bündel an Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Die am Donnerstag abend von den EU-Staaten gebilligten Sanktionsvorschläge enthalten auch einen Importstopp für Kohle, mit einer Übergangsfrist von vier Monaten. Die Bundesrepublik sei in der Lage, das Embargo mitzugehen, sagte Habeck. Weitere Entfernungen würden bei Transporten aus anderen Regionen aber höhere Kosten erzeugen. (dpa/jW)