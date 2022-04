Tarifeinigung für private Banken

Frankfurt am Main. Nach mehr als neun Monaten Verhandlungen haben sich Verdi und der Unternehmerverband AGV auf einen Tarifabschluss für die privaten Banken in der BRD geeinigt. Die Gehälter der rund 140.000 Beschäftigten steigen in zwei Stufen um insgesamt fünf Prozent. Sie sollen zum 1. August um drei Prozent sowie zum 1. August 2023 um weitere zwei Prozent angehoben werden, wie Verdi und AGV am Mittwoch mitteilten. In diesem Frühjahr sowie im Januar 2023 gibt es Einmalzahlungen von jeweils 500 Euro. Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. Mai 2024. (dpa/jW)