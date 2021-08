Flutkatastrophe: Prüfen von Ermittlungen

Koblenz. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal prüft die Staatsanwaltschaft Koblenz die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Dabei gehe es um möglicherweise unterlassene oder verspätete Warnungen oder Evakuierungen der Bevölkerung, wie die Behörde am Montag mitteilte. Gegen wen sich der Anfangsverdacht richtet, wurde nicht angegeben. Die Zahl der Menschen, die in der Flutkatastrophe im Ahrtal ihr Leben verloren haben, ist am Montag laut Polizeipräsidium Koblenz auf 138 gestiegen, vermisst werden demnach noch 26 Bewohner. (dpa/jW)