Lebenslang schuften

imago images/IPON Kein Ende in Sicht, wenn es nach dem Willen der Kapitalseite geht (Berlin, 28.6.2019)

Sie preschen wieder vor: Deutschlands Unternehmerbosse haben eine neue Debatte über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit hierzulande gefordert. Das Rentensystem werde nicht dauerhaft in seiner heutigen Form bestehen können, behauptete Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), gegenüber dpa am Montag in Berlin. »Unsere jetzige Finanzierung für die Altersvorsorge sieht tatsächlich alt aus.«

Das Problem sei, dass das Verhältnis zwischen Leistungsempfängern und Einzahlern immer mehr aus dem Gleichgewicht gerate, wenn die Jahrgänge, die in den 1960er Jahre geboren wurden, in Rente gingen. »Die entstehende Lücke müsste der Bund mit Steuermitteln wieder auffangen, doch das ist keine nachhaltig finanzierbare Lösung«, meinte Dulger. Politisch Verantwortliche müssten sich bei dem Thema Rente ehrlich machen, so der Kapitalvertreter. »Wir brauchen eine Rentenpolitik, die länger als bis zum nächsten Wahltermin blickt.«

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) lehnte hingegen den Vorstoß des BDA-Präsidenten kategorisch ab. »Wer Debatten über ein höheres Rentenalter anstößt, soll ehrlich zugeben, dass er eine Rentenkürzung durch die Hintertür will«, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel gleichfalls am Montag der dpa. Denn zahlreiche Beschäftigte schafften es bereits heute nicht, gesund bis zur Rente durchzuhalten. »So würde absehbar die Zahl der Arbeitslosen und Kranken vor Renteneintritt steigen, weil viele gar nicht länger arbeiten können«, befürchtet Piel.

Kritik kam auch von der IG Metall. Deren Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban nannte die Forderungen von Dulger »sachlich falsch und sozial verantwortungslos«. Denn: Wer die Altersgrenze zur Rentenversicherung weiter anheben und die Beschäftigten zusätzlich drängen wolle, »weitere Einkommensbestandteile in die immer volatilere private Alterssicherung zu geben, betreibt Sozialabbau mit unlauteren Mitteln und Motiven«, sagte der Gewerkschafter am Montag im Gespräch mit dpa. (dpa/jW)