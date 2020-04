»Abrüsten statt Aufrüsten! – Motorraddemo zum Ostermarsch«. Friedensdemo mit Auto und Motorrad. Samstag, 11 Uhr, US-Generalkonsulat, Gießener Straße 30, Frankfurt am Main. Es sind nur zwei Personen je Fahrzeug gestattet. Streckentour: Friedberger Landstraße, Alte Brücke, Gartenstraße, türkisches Generalkonsulat in der Kennedyallee, weiter über Friedensbrücke, Wilhelm-Leuschner-Str. und Berliner Str., gegen 12 Uhr Schlusskundgebung am Römerberg. ­Veranstalter: Fraktion Die Linke Hessen, Kuhle Wampe e. V.

»Virtueller Ostermarsch 2020«. 60 Jahre nach dem ersten Ostermarsch ist plötzlich und aufgrund der Coronakrise die öffentlich sichtbare politische Meinungsäußerung deutlich schwieriger geworden. Deswegen rufen wir zu einer Onlinedemonstration auf: Samstag, 11.4., 19 Uhr, hier geht’s zur Aktion auf Youtube: https://youtu.be/p1PpbqTb8dA. Veranstalter: Netzwerk Friedenskooperative

»Ostermarsch 2020 Gesicht zeigen«. In diesem Jahr findet der Ostermarsch im Netz statt. Dazu wurde eine Veranstaltung auf Facebook eingerichtet: https://www.facebook.com/events/214991876262119/. Entweder Foto von Euch mit eigenem Friedensspruch oder mit »Ostermarsch 2020: Ich bin dabei« hochladen oder ein Foto senden an: gesichtzeigen@posteo.de. Samstag, 11.4., bis Dienstag, 14.4., Veranstalter: Friko Berlin