Mit Goethes Faust im Nacken: Osterspaziergang 2020

Von Hektik befreit sind Land und Leute

Durch Coronas fiesen, tödlichen Trick

Bei Greta grünet Hoffnungsglück;

Die Alte, die Ordnung, in ihrer Schwäche,

Zog sich in Quarantäne zurück.

Von dort her sendet sie, flehend, nur

Ohnmächtige Schauer uns übern Rücken

In täglichen Horrormeldungen stur.

Aber die Krise duldet kein Drücken,

Überall regen sich Bildung und Streben,

Alles will Klopapier zum Überleben,

Doch an Gesichtsmasken fehlt’s im Revier,

Die ARD nimmt fromme Sprüche dafür.

Kehre dich weg von diesen Höhen

Des Gängelns, die Menschen nur anzusehen!

Aus jedem hohlen, finst’ren Tor

Dringt immer lauter Gelächter hervor.

Jeder schwelgte noch unlängst so gern

und erhoffte die Auferstehung des Herrn.

Doch bald sind sie selber aufgestanden:

Aus der Städte dumpfem Gemäuer,

Aus Homeoffice und Familienbanden,

Aus Kaufhallen, egal ob billig, ob teuer,

Aus der Kneipen und Bars quetschender Enge

Aus des Bundestages ehrloser Macht

Werden nun alle zur Vernunft gebracht.

Sieh nur, sieh, wie behend’ bald die Meute

Die alten Ketten und Fesseln zerschlägt,

Wie der Banken und Lohnräuber Beute

Sich nun bald in die leeren Taschen bewegt,

Doch: Bis zum Sinken überladen,

entfernt sich fliehend die letzte Yacht,

Und selbst von der fernen Insel Gestaden

Verwünscht uns noch diese neue Ohnmacht.

Derweil beginnt hier ein reges Getümmel,

Jetzt erst entsteht nun des Volkes Himmel,

Zufrieden jauchzet dann Groß und Klein:

Werden wir Menschen, jetzt dürfen wir’s sein!