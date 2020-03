Clemens J. Setz erhält in diesem Jahr den Heinrich-von-Kleist-Preis, wie die Kleist-Gesellschaft am Montag mitteilte. Der Grazer Schriftsteller sei ein »literarischer Extremist im besten Sinne«, hieß es zur Begründung. Die Verleihung ist für den 22. November in Berlin geplant. Frühere Preisträger sind etwa Herta Müller und Sibylle Lewitscharoff. (dpa/jW)