Anno … 11. Woche

1945, 9. März: Die Wehrmacht sprengt die Eisenbahnbrücke (Kronprinzenbrücke) in Urmitz (Kreis Mayen-Koblenz), obwohl sich auf ihr noch eine dreistellige Zahl von Soldaten auf der Flucht zur rechten Rheinseite befindet. Die Brücke sollte um keinen Preis in die Hände der vorrückenden US-Truppen fallen.

1945, 9. März: US-amerikanische Fernbomber greifen Tokio mit Napalm- und Phosphorbomben an. Der Angriff gilt mit mehr als 100.000 Toten innerhalb weniger Stunden als der opferreichste konventionelle Bombenangriff der Menschheitsgeschichte. Die Zahl der Opfer übersteigt die der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Bei dem Luftangriff zerstören 279 US-Bomber ein Viertel der Gebäude.

1945, 9. März: Japanische Einheiten greifen die französischen Truppen in Indochina an und entwaffnen sie. Die französischen Protektorate werden aufgehoben. Kaiser Bao Dai von der vietnamesischen Nguyen-Dynastie wird als Oberhaupt eines von Japan abhängigen Satellitenstaates eingesetzt. Am selben Tag bestätigt das erweiterte Büro des ZK der Kommunistischen Partei Indochinas den Kurs auf die Vorbereitung des bewaffneten Aufstands gegen Japan.

1945, 11. März: Reichspropagandaminister Joseph Goebbels spricht vor Soldaten der Ostfront in Görlitz von neuen Offensiven und sagt, die Divisionen würden in den Kampf hineingehen »wie in einen Gottesdienst«.

1945, 12. März: Die Kommunistische Partei Italiens ruft Arbeiter, Bauern und Intelligenz zum allgemeinen bewaffneten Aufstand gegen die Naziokkupanten auf.

1945, 12. März: König Norodom Sihanouk von Kambodscha proklamiert in Pnom Penh die Unabhängigkeit und annulliert sämtliche mit der Kolonialmacht Frankreich geschlossenen Verträge.

1945, 13. März: Bei Heiligenbeil beginnt die sowjetische Offensive gegen die 4. deutsche Armee. Königsberg wird von allen Verbindungen abgeschnitten.

1945, 14. März: Die UdSSR überträgt Polen die Gebietshoheit über die von den sowjetischen Truppen besetzten deutschen Gebiet östlich von Oder und Neiße.

1945, 15. März: Unter der Bezeichnung »Operation Undertone« beginnt die Offensive der 7. US-Armee und der 1. Französischen Armee südlich der Mosel mit dem Ziel, das ganze linke Rheinufer südlich von Koblenz zu besetzen. Stoßrichtung sind Hunsrück, Nahe und Mainz.

1945, 15. März: Rüstungsminister Albert Speer legt in einer Denkschrift an Hitler dar, dass in vier bis acht Wochen mit dem endgültigen Zusammenbruch der Wirtschaft zu rechnen sei; weiteren Widerstand bezeichnet er als völlig sinnlos.