»Tochter des Jakobinismus«

Gemeinfrei Der Anführer der Liberalen, Rafael del Riego, wird 1823 von Royalisten ins Gefängnis von La Carolina überführt (Victoriano Ameller: Los mártires de la libertad española, vol. II, 1853)

Am 1. Januar 1820 stellte sich Oberst Rafael del Riego mit seinen Truppen gegen den absolutistischen König und proklamierte die Wiedereinführung der 1812 im andalusischen Cádiz gebilligten Verfassung. Ferdinand VII., durch die Mobilisierung der Städte auf seiten der Aufständischen in die Enge getrieben, musste am 7. März widerwillig die Verfassung anerkennen. Es begann die kurze Phase der konstitutionellen Monarchie. Der Vorgang erschütterte die absolutistischen Königshäuser Europas und deren restaurative Bemühungen nach der Niederlage Napoleons in der Schlacht bei Waterloo im Juni 1815.

Mit der Konstitution von 1812 hatte die liberale Revolution in Spanien und seiner riesigen kolonialen Gebiete auf dem amerikanischen Kontinent begonnen. Die am 19. März 1812 verkündete konstitutionelle Verfassung reihte sich ein in den historischen Prozess des Aufstiegs des Bürgertums, der im England des 17. Jahrhunderts begonnen und durch die Amerikanische Revolution von 1776 und die Französische Revolution von 1789 weitergetrieben worden war. Als Napoleon 1808 nach der Besetzung Nordspaniens und der erzwungenen Abdankung Karls IV. seinem ältesten Bruder Joseph die spanische Krone antrug, war im restlichen Teil des Landes ein Machtvakuum entstanden. Anstelle des Königs trat im September 1808 südlich von Madrid eine Junta zusammen, die in der Folge im Namen des Königs und als eine Art Gegenregierung zu Joseph I. die Staatsgeschäfte in die Hand nahm. Diese Junta berief am 1. Januar 1810 eine verfassungsgebende Versammlung nach Cádiz ein, der einzigen größeren, nicht von den Franzosen besetzten spanischen Stadt.

»Spanische Revolution«

Die Abgeordneten der Cortes waren gespalten: Während die liberalen Vertreter, unter ihnen überproportional viele aus den fortschrittlicheren Küstenregionen, eine souveräne Nation freier Bürger – die amerikanischen Völker von Mexiko bis Argentinien inbegriffen – und eine parlamentarische Monarchie mit klarer Gewaltenteilung befürworteten, verteidigten die Absolutisten die feudalen Privilegien des Adels und des Klerus. Schließlich setzten sich die liberalen Vertreter in weiten Teilen durch. Die von ihnen mehrheitlich verabschiedete Verfassung war die Grundlage für das erste frei gewählte spanische Parlament, das am 1. Oktober 1813 in Cádiz zusammentrat.

Als der Nachfolger Karls IV., Ferdinand VII., im März 1814 nach der Niederlage und dem Abzug der Franzosen auf den Thron zurückkehrte, schaffte er die von ihm und großen Teilen des Klerus als »Tochter des Jakobinismus« geschmähte Verfassung per Dekret ab, führte die zuvor abgeschaffte Inquisition wieder ein und zwang die Liberalen ins Exil. Das liberale Programm aber hatte in den Jahren der Abwesenheit des Königtums in der Bevölkerung Wurzeln geschlagen, vor allem innerhalb der Armee, deren Vertreter gegen Napoleon gekämpft hatten, sowie der Beamtenschaft. Hinzu kam der sich nun rasant abzeichnende Niedergang des spanischen Kolonialreiches in Lateinamerika, in dessen verschiedenen Vizekönigreichen es seit Beginn des Jahrhunderts gärte. Ab 1815 kam es in verschiedenen Teilen Spaniens immer wieder zu militärischen Aufständen gegen das absolutistische System, bis sich die Liberalen unter Führung von Rafael del Riego 1820 schließlich durchsetzten und Ferdinand VII. eine Regierung mit den von ihm zuvor ins Exil getriebenen liberalen Anführern abrangen.

Riegos erfolgreicher Aufstand löste eine ganze Welle von Revolutionen im absolutistischen Europa aus: zunächst im Juli 1820 im Königreich Neapel und Sizilien, dann im August in Portugal, 1821 im Königreich Piemont und schließlich in Griechenland, wo im März 1821 der Unabhängigkeitskrieg gegen die Herrschaft der Osmanen begann. Selbst im zaristischen Russland rebellierten 1825 die »Dekabristen«, indem sie den Eid auf Zar Nikolaus I. verweigerten.

In Spanien entwickelte sich auf der Grundlage der Verfassung von Cádiz nunmehr eine fortschrittliche Gesetzgebung. Die liberale Regierung schaffte das alte Feudalsystem ab und führte zwei Verwaltungsreformen durch, auch das Bildungssystem wurde reformiert. Im gesamten Land entstanden patriotische Gesellschaften, vergleichbar mit den jakobinischen Clubs der Französischen Revolution. Welche Verehrung die liberalen Revolutionäre Rafael del Riego entgegenbrachten, drückte sich in der »Himno de Riego« aus, die nun zur Nationalhymne wurde (sowie erneut während der Ersten und Zweiten spanischen Republik 1873–74 und 1931–39)

Innerhalb des Liberalismus kam es bald zu einer Spaltung. Es bildeten sich zwei Gruppen heraus: der Partido Progresista und der Partido Moderado. Während die einen für die Aufstellung einer bürgerlichen Nationalmiliz, eine strikte Trennung von Kirche und Staat sowie eine Änderung des Zensuswahlrechts hin zu einem allgemeinen Wahlrecht (allerdings nur für Männer) eintraten, setzten die Moderados auf eine Verständigung mit den althergebrachten Mächten des Königtums und des katholischen Klerus.

Royalistische Revolte

Während sich die beiden liberalen Parteien gegenseitig bekämpften, kam es im Sommer 1822 zu einer royalistischen Revolte und zur Bildung einer Gegenregierung, der »Regencia de Urgel«, die Ferdinand VII. als erneuten absolutistischen Herrscher anerkannte. Als sich abzeichnete, dass diese in Teilen von Navarra und Katalonien auf Unterstützung zählen konnte, ließ die Regierung in Madrid den Aufstand militärisch niederschlagen und zwang die Vertreter der Gegenregierung im November ins französische Exil.

Nun schaltete sich die Heilige Al­lianz ein und forderte die französische Regierung auf, in Spanien einzugreifen und den Status quo ante wiederherzustellen. Am 7. April 1823 überquerten 100.000 französische Truppen die Grenze zum Nachbarland, woraufhin die Cortes ihren Sitz nach Sevilla verlegten, den König festnehmen ließen und die Regierungsgewalt einem Regentschaftsrat übertrugen, dem auch Riego angehörte. Da die spanische Armee den Franzosen wenig entgegensetzen konnte, wurde bald eine Freiwilligenmiliz unter dem Oberbefehl von Riego gebildet. Bis kurz vor Cadiz zurückgedrängt unterlag diese am 31. August 1823 in der Schlacht um die Festung von Trocadero, woraufhin auch Cádiz als letzte Bastion der Liberalen am 23. September fiel.

Ferdinand VII. erklärte kurz darauf, dass er seit 1820 lediglich unter Zwang gehandelt habe und regierte fortan wieder absolutistisch. Riego, auf der Flucht nach Gibraltar gefangengenommen, wurde am 7. November 1823 in Madrid öffentlich gehenkt. Als der König 1833 starb, kam es zum Patt: Sowohl die den Liberalen zuneigende Regentin María Cristina (für ihre minderjährige Tochter Isabella) als auch dessen Bruder Carlos erhoben Ansprüche auf den Thron. Als María Cristina mit Billigung der Cortes die Regentschaft übernahm, kam es zum ersten der sogenannten Carlistenkriege. So setzte sich der Widerspruch zwischen Liberalismus und Restauration, der Spanien noch bis weit ins 20. Jahrhundert begleiten sollte, fort.