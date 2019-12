Atomarer Rollback

Rüdiger Schrader/Roland Holschneider/dpa »Pershing II« im US-amerikanischen Atomdepot im schwäbischen Mutlangen (18.5.1987). Die Raketen wurden 1990 im Rahmen des mittlerweile von den USA aufgekündigten INF-Vertrages abgezogen. – Protest gegen die Stationierung der Nuklearwaffen in der BRD (Nähe Ulm, 22.10.1983)

Am 12. Dezember 1979 herrschte im Brüsseler NATO-Hauptquartier eine angespannte Atmosphäre. Die versammelten Verteidigungs- und Außenminister, der sogenannte NATO-Rat, hatten eine Entscheidung zu treffen, die weit in die Zukunft reichende Konsequenzen für die Entwicklung der internationalen Beziehungen haben sollte: die Stationierung US-amerikanischer »Cruise Missiles« und »Pershing II«-Raketen in Westeuropa, vor allem auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland.

Die USA hatten in den Tagen zuvor maximalen Druck auf die widerstrebenden Regierungen in den Niederlanden, in Belgien, Dänemark und Norwegen ausgeübt. Während der mehr als siebenstündigen Sitzung gab es, wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek berichtete, zeitweilig tumultartige Auseinandersetzungen, wie man sie bisher in diesem Gremium noch nicht erlebt hatte. Die Ursache war die ablehnende Haltung großer Teile der Bevölkerung in den europäischen NATO-Staaten gegen die Aufstellung der neuen Raketen, die nicht ohne Einfluss auf manche Regierungen blieb. So fasste das niederländische Parlament unmittelbar vor Beginn der Brüsseler Tagung einen Beschluss, der den Verteidigungs- und den Außenminister beauftragte, der Stationierung nur unter bestimmten Bedingungen zu befürworten. Zudem sollte die endgültige Zustimmung zur Aufstellung neuer Raketen erst im Dezember 1981 abgegeben werden. Die Minister aus den Niederlanden, Belgien, Norwegen und Dänemark plädierten für eine Vertagung bzw. eine Abänderung der Entscheidung. Sie wollten zunächst den Ausgang von Verhandlungen mit der UdSSR abwarten. Am Ende der Tagung wurde die Stationierung dennoch beschlossen. Der politische Druck aus Washington war zu groß.

Weshalb konnte die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Europa eine so große Bedeutung bekommen? Welche Motive hatte die US-Regierung unter Jimmy Carter, ihren Willen mit allen Mitteln durchzusetzen?

Nötige Abschreckung?

Die öffentliche Debatte um die Aufstellung neuer US-Mittelstreckenraketen begann nach einer Rede, die Bundeskanzler Helmut Schmidt am 28. Oktober 1977 im Internationalen Institut für Strategische Studien in London gehalten hatte. Schmidt warf hier die Frage auf, ob die Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion über eine Begrenzung strategischer Raketen (SALT II – Strategic Arms Limitation Talks) nicht zu einer verminderten militärischen Sicherheit in Westeuropa führen müssten. Die UdSSR – so Schmidt – habe »keine deutlich erkennbare Bereitschaft gezeigt, für Europa das Prinzip der Parität genauso anzuerkennen wie für SALT II und auf diese Art das Gewaltverzichtsprinzip auch im militärischen Kräfteverhältnis sichtbar zu machen«. Die NATO-Staaten müssten aber auch in Europa gegenüber der Sowjetunion »am Prinzip der Abschreckung festhalten«. In der Londoner Rede nannte der Bundeskanzler noch nicht Ross und Reiter. Doch von nun an kam er immer wieder auf die »Disparität« und die angebliche Überlegenheit der UdSSR hinsichtlich atomar bestückter Raketen mittlerer Reichweite zu sprechen. Für die sowjetischen Waffensysteme »SS-4«, »SS-5« sowie die neuentwickelte, mit bis zu drei Sprengköpfen ausgerüstete »SS 20« sei ein Gegengewicht in Form von Raketen notwendig, die von Westeuropa aus sowjetisches Territorium erreichen könnten und dadurch in der Lage wären, die UdSSR vor einem Angriff auf Westeuropa abzuschrecken. Nötig sei eine »Nachrüstung« der NATO. Da nicht die Absicht bestehe, die sowjetischen Mittelstreckenraketen in die Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und der UdSSR einzubeziehen, entstünde sonst in Westeuropa eine Zone verminderter Sicherheit. Ähnliche Überlegungen äußerten auch Verteidigungsminister Hans Apel (SPD) und Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP). Unterstützt wurden sie dabei von der CDU/CSU, der damaligen Opposition im Bundestag, sowie den Zeitungen des Springer-Verlags.

Die Reaktion auf solche Ideen war innerhalb der Carter-Administration zunächst abwartend. Die zu jener Zeit diskutierte Stationierung einer Neutronenbombe in Westeuropa hatte für die USA absoluten Vorrang. Deren Strahlung tötete Menschen, während die reduzierte Sprengkraft Gebäude im Vergleich zu einer herkömmlichen Atombombe weitgehend »verschonen« sollte. Zudem stand dem NATO-Oberkommando im Kriegsfall ein anderes, durchaus adäquates militärisches Pendant zu den sowjetischen Mittelstreckenraketen zur Verfügung. Mit den auf zwei US-amerikanischen Atom-U-Booten stationierten »Trident«-Raketen ließ sich jedes Ziel im europäischen Teil der UdSSR erreichen, und die in Großbritannien stationierten Jets des Strategischen Bomberkommandos der USA vom Typ FB-111 waren in der Lage, im Tiefflug mit doppelter Schallgeschwindigkeit Ziele in der Sowjetunion mit Atombomben anzugreifen. Sie waren mit speziellen elek­tronischen Vorrichtungen ausgestattet, um die gegnerische Luftverteidigung auszuschalten. Dutzende Maschinen dieses Typs standen auch in den USA bereit, um im Krisenfall unverzüglich auf westeuropäische Stützpunkte verlegt zu werden.

Völlig außen vor blieben in der Argumentation Helmut Schmidts auch die nuklearen Streitkräfte Frankreichs und Großbritanniens. Frankreich verfügte über 37 moderne Mittelstreckenbomber vom Typ »Mirage IV«, die in der Lage waren, Atombomben über Zielen im europäischen Teil der Sowjetunion abzuwerfen, sowie über im Zentralmassiv verbunkerte Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite bis zum Ural und zum Kaukasus. Insgesamt vier atomar angetriebene U-Boote mit Atomraketen, die seit 1971 in Dienst gestellt worden waren, ergänzten das französische Atomwaffenarsenal. Großbritannien hatte Ende der 1970er Jahre vier Atom-U-Boote mit »Polaris«- bzw- »Trident«-Raketen im Einsatz. Außerdem verfügte London noch über eine größere Anzahl von Bombern des Typs »Victor« und »Vulcan«, die allerdings als veraltet galten. Kurzum: Die westeuropäischen NATO-Staaten waren im Kriegsfall durchaus in der Lage, beliebige Ziele im europäischen Teil der UdSSR anzugreifen und dabei eine vernichtende Wirkung zu erzielen.

Zwar unterstanden die französischen und britischen Atomstreitkräfte nicht dem NATO-Oberkommando, aber die politische Führung in Moskau musste sie realistischerweise als gegen die UdSSR gerichtete Waffensysteme bewerten. Die von der sowjetischen Regierung erhobene Forderung, die französischen und britischen Atomstreitkräfte in die Verhandlungen zur Rüstungsbegrenzung auf der Basis der Parität einzubeziehen oder diese zumindest bei der Berechnung des westlichen nuklearen Potentials anzurechnen, war sehr verständlich. Wie hätten sich die USA verhalten, wenn zwei Vertragsstaaten des Warschauer Paktes über eigenständige Nuklearwaffen verfügt hätten, die sie in die Lage versetzten, große Teile der Vereinigten Staaten, darunter die Hauptstadt Washington, atomar anzugreifen?

»Enthauptungswaffen«

Nach der Rede Helmut Schmidts in London begann die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik und in den anderen westeuropäischen Ländern, mit wachsender Intensität die Frage einer möglichen Stationierung von neuen US-Mittelstreckenraketen zu diskutieren. Eine wichtige Rolle spielte dabei die BRD, weil hier der größte Teil der »Pershing«-Raketen und »Cruise Missiles« aufgestellt werden sollte. Insgesamt handelte es sich um alle insgesamt 108 im Europa geplanten Abschussrampen für die »Pershing II«, die eine Reichsweite von ca. 1.800 Kilometern aufwies. Außerdem ging es um 64 von 96 ursprünglich geplanten »Crui se Missiles« mit einer Reichweite von deutlich mehr als 2.000 Kilometern.

Worin bestand die Besonderheit dieser Waffensysteme? Für die »Pershing II« galt, dass sie innerhalb weniger Minuten die politische Führung und die militärischen Befehlszentralen im europäischen Teil der Sowjetunion von der BRD aus angreifen konnte. Unter anderem Moskau, Leningrad, Kiew und Minsk waren innerhalb kürzester Zeit erreichbar. Eine Vorwarnzeit war nicht vorhanden. Zugleich war die »Pershing II« in der Lage, tief unter der Erde befindliche Bunkersysteme zu zerstören. Beide Eigenschaften prädestinierten dieses Waffensystem für einen atomaren Erstschlag, für eine »Enthauptung« der politischen und militärischen Führung der UdSSR. Die »Cruise Missiles« waren wegen ihrer Eigenschaft, im ex­tremen Tiefflug ihre Ziele anzusteuern, für die gegnerische Luftabwehr nur schwer zu identifizieren und zu bekämpfen. »Diese Waffen sind derart klein«, schrieb die Washington Post am 2. Dezember 1979, »dass sie mit Leichtigkeit versteckt, bewegt und von mobilen Abschussrampen gestartet werden können.«

Insgesamt war mit der beschlossenen Aufstellung der beiden neuen Waffensysteme in Westeuropa für die UdSSR eine neue Situation entstanden: Ohne Vorwarnzeiten und deshalb auch ohne eine Möglichkeit, effektive Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, war das Land künftig der Gefahr eines atomaren Erst- und »Enthauptungsschlages« der NATO ausgesetzt.

Mit dem Wahlsieg Carters bei den Präsidentschaftswahlen im November 1976 schien es zunächst, als ob die Herrschenden in den USA aus ihrem Vietnam-Debakel gewisse Lehren gezogen hätten. Der neue Präsident verkündete, er wolle keine Soldaten in Kriege schicken, ferner die Dauerkrise im Nahen Osten beenden, sich für die Beachtung der »Menschenrechte« weltweit einsetzen und sich um die wirtschaftlichen und sozialen Probleme im eigenen Lande kümmern. Doch trotz des von der südvietnamesischen Befreiungsfront (»Vietcong«) und der Demokratischen Republik Vietnam (»Nordvietnam«) erzwungenen Rückzugs der US-amerikanischen Streitkräfte aus Indochina führte der »Vietnam-Schock« nicht bei allen Politikern, Militärs und Ideologen des US-Imperialismus zu einer realistischeren Einschätzung der Stellung der USA in der internationalen Politik.

Besorgnis musste auslösen, dass der neugewählte US-Präsident Zbigniew Brzezinski zu seinem Sicherheitsberater machte. Brzezinski war als Politikwissenschaftler und Berater führender Politiker der Demokratischen Partei bekannt geworden. Seine strikt antisowjetische Geisteshaltung hatte er in vielen Veröffentlichungen bewiesen. Brzezinski hatte unmittelbar vor seiner Berufung im November 1976 den Blättern für deutsche und internationale Politik eine ausführliche Analyse unter der bezeichnenden Überschrift »Amerika in einer feindlichen Welt« zur Verfügung gestellt. In dieser Bestandsaufnahme beklagte der Autor besonders den weltweit stark geschrumpften Einfluss »amerikanischer Werte«. Das Ideal der »Freiheit« sei gegenüber dem Ideal der »Gleichheit« in den Hintergrund getreten. Und weiter: »Zwischen Amerika und bedeutenden Teilen der Welt hat sich im Hinblick auf Werte und Begriffe eine Kluft geöffnet.« Brzezinski folgerte aus alledem, dass »Amerika den Rest der Welt in neuer Weise durch seine neue Technologie und Massenkultur« beeinflussen sollte, so dass sich dadurch auch in Zukunft eine »globale Amerikanisierung« vollziehen werde. Was in Brzezinskis Analyse weitgehend ausgespart blieb, war die Frage der Zukunft der US-amerikanischen Militärmaschinerie. Welchen Beitrag sollten Rüstung und Militär spielen, um sich aus der nach dem Vietnam-Debakel abzeichnenden historischen Defensive zu befreien?

Carters Hochrüstungskurs

Diese Frage wurde von den sogenannten Neokonservativen (»Neocons«) bereits seit Jahren in zahlreichen Reden und Publikationen abgehandelt. Während in der ersten Hälfte der 1970er Jahre in der US-amerikanischen Öffentlichkeit die Kritik an der Aggression gegen Vietnam sowie an den kriminellen Praktiken der Nixon-Administration (»Watergate-Affäre«) immer lauter wurde, regten sich zeitgleich die Stimmen neokonservativer Wissenschaftler und Politiker, die auf einen beispiellosen Ausbau des US-Militärs und die Erzielung einer militär-strategischen Dominanz gegenüber der UdSSR drängten. Aggressionen überall auf der Welt galten ihnen als legitimes Mittel zur Verteidigung US-amerikanischer Interessen. In Zeitschriften wie Commentary und The Natio nal Interest, aber in wachsendem Maße auch über Fernsehen und Radio, verbreiteten sie ihre Ansichten.

Zu den Politikern, die frühzeitig für einen solchen aggressiven Kurs eintraten, zählte der Gouverneur des Bundesstaates Kalifornien, Ronald Reagan. Er kritisierte nicht nur Carter, sondern hatte zuvor auch schon den von 1974 bis Anfang 1977 amtierenden, republikanischen Präsidenten Gerald Ford wegen seiner Verhandlungspolitik mit der Sowjetunion kritisiert. Die Neokonservativen plädierten für eine kompromisslose Rückkehr zu einer Politik der »Eindämmung« dessen, was sie »Kommunismus« nannten, überall auf der Welt. Legitime Sicherheitsinteressen der UdSSR und deren Berücksichtigung bei der Ausgestaltung der bilateralen Beziehungen hatten in ihrem Denken keinen Platz. Das letztlich zu erreichende Ziel konnte für sie nur Destabilisierung der UdSSR, ja letztlich »Regime-Change« heißen.

Derartige Anschauungen gewannen allmählich einen immer größeren Einfluss auf das Handeln der Carter-Administration. Betrachtet man ihre rüstungspolitischen und militärstrategischen Entscheidungen, so bietet sich das Bild eines immer stärker auf Positionen der Neokonservativen einschwenkenden Präsidenten. Am 31. Mai 1978 verabschiedete die NATO das »Langzeitrüstungsprogramm« für den Zeitraum bis zum Anfang der 1990er Jahre, für das Kosten von mehr als 100 Milliarden US-Dollar veranschlagt wurden. Es sah ausdrücklich eine »Modernisierung« der Atomwaffen in Europa vor. Die in diesem Zusammenhang genannte »High-Level Group« war bereits im Oktober des Vorjahres gebildet worden, um auch die Stationierung neuerer Atomwaffen der USA in Westeuropa, also der »Pershing II« und der landgestützten »Cruise Missiles«, langfristig vorzubereiten. Beide Waffensysteme befanden sich bereits seit mehreren Jahren in der Entwicklung und Erprobung, ohne dass allerdings endgültige Entscheidungen über deren Produktion und Stationierung gefällt worden wären. Auf Veranlassung der US-Regierung hatten die NATO-Länder außerdem beschlossen, zukünftig ihre Militärhaushalte jährlich um drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, anzuheben. Von besonderer Bedeutung war auch die im Verlaufe des Jahres 1979 getroffene Entscheidung, die militärische Präsenz der USA im Nahen Osten, am Persischen Golf, im Indischen Ozean und in Afrika deutlich zu verstärken. Die US-Armee unterhielt u. a. Stützpunkte in Ägypten, Oman, Saudi-Arabien, Somalia sowie auf der Insel Diego Garcia im Indischen Ozean. In einer außenpolitischen Grundsatzrede in Atlanta hatte Carter am 2. März 1979 die einzuschlagende Richtung vorgegeben. Der US-Korrespondent der Welt fasste die Ausführungen des US-Präsidenten folgendermaßen zusammen: »Jimmy Carters Definition der amerikanischen Weltrolle nennt die richtige Reihenfolge. Erst die Interessen wahren, dann kann die Friedensrolle gespielt werden. (…) Im Nahen Osten verläuft Amerikas Heimatfront.« Als neues Instrument zur Durchsetzung dieser aggressiven Politik wurde – so meldete es die New York Times am 10. Dezember 1979 – die Schaffung einer »Schnellen Eingreiftruppe« mit 110.000 Soldaten beschlossen.

Vor diesem Hintergrund muss der NATO-Beschluss vom 12. Dezember 1979, für den Helmut Schmidt zwei Jahre zuvor als Stichwortgeber gedient hatte, verstanden werden. Die Aufstellung der »Pershing II« und der »Cruise Missiles« bildete einen wesentlichen Baustein in der aggressiven Rüstungs- und Militärpolitik der USA am Ende der 1970er Jahre. Der Sieger der Präsidentschaftswahlen vom November 1980, Ronald Reagan, konnte später ernten, was Jimmy Carter gesät hatte.

Der beste CDU-Kanzler

Auf dem Wege zum Beschluss des NATO-Rates vom 12. Dezember 1979 galt es, lauter werdende öffentliche Bedenken in der BRD und anderen westeuropäischen Ländern aus dem Weg zu räumen. Inzwischen hatte sich eine an Stärke gewinnende Friedensbewegung formiert, die bis in die Regierungsparteien hineinreichte. Dies galt besonders für die Bundesrepublik, wo sich die Opposition gegen die neuen US-Raketen bis in die Bundestagsfraktion und die Führungsgremien der SPD erstreckte. Selbst der Parteivorsitzende und Amtsvorgänger Helmut Schmidts, Willy Brandt, äußerte starke Bedenken gegen die Stationierung von »Pershings« und »Cruise Missiles«. Deshalb wurde am 5. Dezember 1979 das Votum eines Parteitages eingeholt. Von Anfang an war dabei klar, dass Helmut Schmidt sein weiteres politisches Schicksal mit einer Zustimmung des in Westberlin tagenden Parteitages zur Stationierung verband. Der Tagesspiegel komentierte: »Die Politik des Bundeskanzlers findet in der gesamten Republik eine größere Zustimmung als bei der SPD, was ja zu dem die Partei schmerzenden Bonmot geführt hat, Schmidt sei der beste Kanzler, den die CDU je hatte.« Nach fünfstündigen Diskussionen nahmen die Delegierten einen Beschluss an, der die Stationierung der Raketen und zugleich die Aufnahme von Verhandlungen mit der UdSSR beinhaltete, um die Aufstellung der »Pershing II« und der »Cruise Missiles« sowie den Abbau der sowjetischen »SS-20« zu erreichen. Damit waren die Weichen gestellt: Die kleineren NATO-Mitgliedsstaaten Dänemark, Belgien, Norwegen und die Niederlande hätten die Rückendeckung aus der BRD benötigt, um weiterhin erfolgreich Widerstand gegen die US-Pläne leisten zu können.

In Washington triumphierte Jimmy Carter. Hochzufrieden informierte er in einer Rede vor Geschäftsleuten die Anwesenden über den in Brüssel gefassten Stationierungsbeschluss. Seine Ausführungen hatte er mit den Worten begonnen: »Der Schlüssel unserer nationalen Sicherheit ist nach wie vor die militärische Stärke.«