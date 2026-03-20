Oman: USA haben Kontrolle über eigene Außenpolitik verloren
Maskat/London. Der omanische Außenminister hat das Vorgehen der USA gegen den Iran kritisiert. In einem Meinungsbeitrag im einflussreichen britischen Magazin Economist schrieb Außenminister Badr al-Bussaidi, für die USA wie auch für den Iran gebe es in diesem Krieg nichts zu gewinnen. Das sei eine »unbequeme Wahrheit«, weil sie zeige, dass die USA in bestimmtem Maß »die Kontrolle über die eigene Außenpolitik verloren haben«.
Die militärischen Aggressionen Israels und der Vereinigten Staaten seien »rechtswidrige Angriffe auf einen Frieden, der für kurze Zeit möglich erschien«, schrieb al-Bussaidi weiter. Der Minister hatte bis Ende Februar zwischen dem Iran und den USA bei den Atomverhandlungen vermittelt. (dpa/jW)
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