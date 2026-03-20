Libanon: Mehr als 1.000 Tote nach israelischen Angriffen

Hussein Malla/AP/dpa Eine vertriebene, behinderte Frau, die vor israelischen Angriffen aus dem Südlibanon geflohen ist, am Donnerstag in ihrem Zelt am Rande von Beirut

Beirut. Israelische Angriffe auf den Libanon haben nach dortigen Angaben mittlerweile mehr als 1.000 Tote gefordert. Wie das libanesische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, seien infolge der Angriffe 1.001 Menschen getötet und 2.584 verletzt worden. Die Angaben beziehen sich auf die Zeit seit Beginn des Iran-Kriegs und der damit verbundenen erneuten Eskalation im Libanon.

Im Süden Libanons gehen Kämpfe am Boden zwischen israelischer Armee und Hisbollah weiter. Schwere Explosionsgeräusche seien in der Gegend um den Ort Chiam zu hören, erfuhr dpa aus libanesischen Sicherheitskreisen. Israelische Truppen würden langsam vorrücken und systematisch Häuser nahe der Grenze zu Israel zerstören. (dpa/jW)